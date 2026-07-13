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150 instead of 25 km/h!

E-scooter went six times faster than allowed

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13.07.2026 11:10
A total of 13 scooters were taken off the road. (Stock photo)
A total of 13 scooters were taken off the road. (Stock photo)(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

The officers in Upper Austria were quite astonished! When an e-scooter was put to the test during a targeted traffic check, the souped-up two-wheeler reached 83 km/h. According to the rider, the scooter had reached a staggering 150 km/h—even though such vehicles are only allowed to travel at 25 km/h.

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During a targeted traffic check in Traun and the surrounding area last week, police confiscated an e-scooter equipped with all-wheel drive. Electric scooters are limited to 25 km/h—but this one reached 83 km/h on the test stand. The rider, however, told the astonished officers that the scooter could reach up to 150 km/h—six times the speed limit!

Many Minors Stopped
A total of 13 e-scooter riders were pulled over during the operation—according to the police, mainly minors who had received the vehicles from their parents. Both the parents and the minors—provided they are of criminal age—will be charged. In addition, an incorrigible 14-year-old in Traun was stopped twice in one week while riding an e-scooter, which reached a speed of 43 km/h.

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