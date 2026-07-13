E-scooter went six times faster than allowed

Many Minors Stopped

A total of 13 e-scooter riders were pulled over during the operation—according to the police, mainly minors who had received the vehicles from their parents. Both the parents and the minors—provided they are of criminal age—will be charged. In addition, an incorrigible 14-year-old in Traun was stopped twice in one week while riding an e-scooter, which reached a speed of 43 km/h.