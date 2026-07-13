Lenker mit gefälschtem Schein fuhr Schlangenlinien

In der Nacht auf Montag fiel einer Polizeistreife in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ein Pkw-Lenker auf, der in Schlangenlinien unterwegs war. Bei einer Kontrolle machten die Beamten gleich noch eine weitere Entdeckung.
Der 66-jährige Türke war kurz nach Mitternacht mit seinem Pkw in Kirchberg in Tirol unterwegs. Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug das merklich unsicher auf der Fahrbahn gehalten wurde.
Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass sich der 66-Jährige mit einem gefälschten österreichischen Führerschein ausgewiesen hatte. „Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt“, erklärt die Polizei. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.
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