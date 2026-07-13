Naturparks bilden erstmals gemeinsam Ranger aus

Die fünf Tiroler Naturparke Kaunergrat, Karwendel, Ötztal, Tiroler Lech und Zillertaler Alpen haben mit der Einführung einer einheitlichen Ausbildung für Rangerinnen und Ranger neue Pfade beschritten. Ziel ist es, Mitarbeiter auszubilden, die Besucher für die Natur begeistern, die Nutzungskonflikte entschärfen und einen aktiven Beitrag zum Naturschutz leisten können. Die Ausbildung umfasst mehrere Pflichtmodule, ein Praktikum sowie eine schriftliche und mündliche Abschlussprüfung. Inhaltlich stehen Kommunikation und Konfliktmanagement, rechtliche Grundlagen, Biodiversität, Naturschutzarbeit sowie moderne Besucherlenkung im Mittelpunkt. Auch Öffentlichkeitsarbeit ist Teil des Lehrplans.