Gas Explosion in Vienna
House Blown Up: 93-Year-Old Dies in Hospital
The retiree who is alleged to have blown up his house in Vienna last weekend has succumbed to his injuries after a week in the hospital. Eight other people were injured in the explosion; the incident is believed to have been triggered by a dispute over moving to a nursing home.
As reported by the “Krone,” the man had told neighbors that he did not want to move out of his house. Out of desperation, he is believed to have deliberately caused a gas explosion. Emergency responders found him on Sunday amid the rubble of the house and rescued him with serious injuries. At the hospital, he was placed in an induced coma. As ORF Vienna reported on Sunday evening, he has now died from his serious injuries.
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