Dieb (33) aus China auf frischer Tat ertappt

Die steirische Polizei hat einen 33-jährigen chinesischen Staatsangehörigen in der Nacht auf Sonntag festgenommen. Er soll seit Anfang des Jahres mehrere Diebstähle in und rund um Graz begangen haben.
Gegen 03.30 Uhr wurde der mutmaßliche Dieb von Kräften der „Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität“ bei einem versuchten Einschleichdiebstahl auf frischer Tat festgenommen. Der Mann hatte ein unversperrtes Fahrzeug geöffnet und es nach Wertgegenständen durchsucht.
Über ein Dutzend Diebstähle
Der Verdächtige soll zwischen 15. Juni und 11. Juli im Bereich Seiersberg, Unterpremstätten und Graz mehrere Diebstähle aus abgestellten Fahrzeugen verübt beziehungsweise versucht haben. Er wurde dabei wiederholt – mit einer Haube vermummt – von Überwachungskameras erfasst. Dem 33-Jährigen werden vier vollendete Diebstähle, ein versuchter Einbruch sowie elf versuchte Diebstähle angelastet.
Der Tatverdächtige zeigte sich nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
Polizei bittet Opfer, sich zu melden
Der Mann dürfte schon seit Anfang 2026 im Bereich Graz, Seiersberg und Unterpremstätten mehrfach versucht haben, in abgestellte und unversperrte Fahrzeuge einzudringen. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Seiersberg (059133/6130) zu melden.
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