Dieb (33) aus China auf frischer Tat ertappt

Über ein Dutzend Diebstähle

Der Verdächtige soll zwischen 15. Juni und 11. Juli im Bereich Seiersberg, Unterpremstätten und Graz mehrere Diebstähle aus abgestellten Fahrzeugen verübt beziehungsweise versucht haben. Er wurde dabei wiederholt – mit einer Haube vermummt – von Überwachungskameras erfasst. Dem 33-Jährigen werden vier vollendete Diebstähle, ein versuchter Einbruch sowie elf versuchte Diebstähle angelastet.