Kurz vor Dunkelheit: Tourist geriet in alpine Not

Verständigung per Telefon

Die Einsatzkräfte schafften es, den verstiegenen Wanderer telefonisch zu erreichen. Dieser konnte seinen Standort im Bereich des Großen Gnasen (2.461 m) bekannt geben. Da es sich um ausgesetztes Gelände handelte, wurde der Polizeihubschrauber „Libelle“ zur Bergung angefordert.