Kurz vor Dunkelheit: Tourist geriet in alpine Not

Ein slowakischer Wanderer musste am Samstagabend im Bezirk Liezen (Steiermark) von einem Polizeihubschrauber gerettet werden.
Der 60-jährige Alpinist war gemeinsam mit einer Wanderpartnerin, ebenfalls aus der Slowakei, im Sölktal unterwegs. Gegen 20 Uhr am Samstagabend verständigte die Frau die Einsatzkräfte, da ihr Wanderkollege nicht wie vereinbart zum Treffpunkt zurückgekehrt war.
Verständigung per Telefon
Die Einsatzkräfte schafften es, den verstiegenen Wanderer telefonisch zu erreichen. Dieser konnte seinen Standort im Bereich des Großen Gnasen (2.461 m) bekannt geben. Da es sich um ausgesetztes Gelände handelte, wurde der Polizeihubschrauber „Libelle“ zur Bergung angefordert.
Der 60-jährige Slowake konnte kurz vor Einbruch der Dunkelheit ohne Verletzungen geborgen werden. Er wurde sicher ins Tal geflogen.
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