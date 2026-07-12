Tirol: Crash an Kreuzung forderte sechs Verletzte

Fünf Personen bei Crash verletzt

Die beiden Lenker sowie die Beifahrer des Dänen, seine 45-jährige Frau, seine beiden Söhne (fünf und 17 Jahre) und seine Tochter (14) wurden verletzt und mussten von den Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.