Tirol: Crash an Kreuzung forderte sechs Verletzte

Gleich fünf Verletzte mussten nach einem schweren Zusammenstoß auf einer Kreuzung in Erpfendorf (Tiroler Bezirk Kitzbühel) ins Spital gebracht werden. Unter den Unfallbeteiligten waren auch mehrere Kinder.
Zum Zwischenfall kam es am Samstag gegen 12 Uhr auf der Erpfendorferstraße im Kreuzungsbereich mit der Loferer Straße. Dort fuhr ein 53-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw und wollte in Richtung Waidring weiterfahren.
Zeitgleich war auch ein 47-jähriger Däne mit seinem Fahrzeug im Kreuzungsbereich unterwegs. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch die e-Call-Auslösung wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.
Fünf Personen bei Crash verletzt
Die beiden Lenker sowie die Beifahrer des Dänen, seine 45-jährige Frau, seine beiden Söhne (fünf und 17 Jahre) und seine Tochter (14) wurden verletzt und mussten von den Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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