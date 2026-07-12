Acht Tipps für den Sommer 2026 in der Steiermark

Der eine oder andere Nachmittag im Freibad darf da natürlich nicht fehlen, und für viele geht es auch bald schon ab in den Süden. Aber was, wenn der Urlaub vorbei ist und es im Freibad langweilig wird? Wir von der „Steirerkrone“ sind der Meinung, dass man nicht unbedingt in die Ferne schweifen muss, um Schönes zu entdecken. In unserer Sommerserie teilen wir auch heuer wieder unsere ganz persönlichen Lieblingsplatzerln, Geheimtipps und Empfehlungen in der Grünen Mark mit Ihnen.