"Very painful"
Played in the World Cup Just Two Weeks Ago: South African Soccer Player (25) Dead!
Sad news has shaken the South African soccer world! According to media reports, national team player Jayden Adams, who was still playing in the World Cup just two weeks ago, has died at the age of only 25. However, there has been no official confirmation yet.
The midfielder was still on the field for South Africa during the World Cup. Adams played in all three group stage matches against Mexico (0–2), the Czech Republic (1–1), and South Korea (1–0) and was under contract with Mamelodi Sundowns.
Club Remains Silent
The South African club has so far neither confirmed nor denied the reports of its player’s death. Meanwhile, the website “Soccer Laduma” quoted Brendine Johnson, a mentor to the 25-year-old. “Right now, the wound is still very fresh; it’s all still very painful. The family does not wish to be contacted at this time; they would not be in a position to respond to anyone. This loss has deeply shaken everyone.”
An official statement from the family or the club is still pending.
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