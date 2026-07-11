Played in the World Cup Just Two Weeks Ago: South African Soccer Player (25) Dead!

Club Remains Silent

The South African club has so far neither confirmed nor denied the reports of its player’s death. Meanwhile, the website “Soccer Laduma” quoted Brendine Johnson, a mentor to the 25-year-old. “Right now, the wound is still very fresh; it’s all still very painful. The family does not wish to be contacted at this time; they would not be in a position to respond to anyone. This loss has deeply shaken everyone.”