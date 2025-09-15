Sofía Vergara: Notaufnahme statt Emmy-Awards!

„Verrückteste Augenallergie“

Zu sehen ist Vergara darauf unter anderem auf einer Krankenliege im Spital, aber auch, während sie ihr Gesicht unter laufendes Wasser hält. Was war passiert? Das enthüllt die sexy Latina, die für ihre aufregenden Auftritte bekannt ist, unter anderem mit dem ersten Foto in ihrem Posting.