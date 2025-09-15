Vorteilswelt
„Nicht geschafft“

Sofía Vergara: Notaufnahme statt Emmy-Awards!

Society International
15.09.2025 07:31
Sofía Vergara zeigte sich auf Instagram auf einem Krankenbett. Statt bei den Emmy-Awards zu ...
Sofía Vergara zeigte sich auf Instagram auf einem Krankenbett. Statt bei den Emmy-Awards zu glänzen, musste die Latina in die Notaufnahme.(Bild: instagram.com/sofiavergara)

Diesen Abend hat sich Sofía Vergara wohl ganz anders vorgestellt. Denn statt Red Carpet gab es für die Schauspielerin ein Krankenbett, statt der Emmy-Awards die Notaufnahme. 

„Habe es nicht zu den Emmys geschafft, dafür aber in die Notaufnahme“, schrieb die 53-Jährige auf Instagram und veröffentlichte dazu mehrere Fotos und Clips.

„Verrückteste Augenallergie“
Zu sehen ist Vergara darauf unter anderem auf einer Krankenliege im Spital, aber auch, während sie ihr Gesicht unter laufendes Wasser hält. Was war passiert? Das enthüllt die sexy Latina, die für ihre aufregenden Auftritte bekannt ist, unter anderem mit dem ersten Foto in ihrem Posting.

Sehen Sie hier Sofía Vergaras Posting aus der Notaufnahme:

Darauf ist Vergara nämlich mit einem geschwollenen, linken Auge zu sehen. „Tut mir leid, dass ich absagen musste!“, entschuldigte sie sich bei ihren Fans für das kurzzeitige Fernbleiben bei den Emmys. „Verrückteste Augenallergie, kurz bevor ich ins Auto gestiegen bin!“

Auch Eric Dane fehlte
Die Emmy-Awards wurden am Sonntagabend in Los Angeles verliehen. Zu den Preisträgern zählten unter anderem „Adolescence“-Star Owen Cooper, der mit seiner Auszeichnung als jüngster Emmy-Gewinner aller Zeiten in die Geschichte eingeht, aber auch Seth Rogen oder Noah Wyle.

Vergara sollte neben weiteren Topstars wie Sydney Sweeney, Catherine Zeta-Jones oder Selena Gomez auftreten.

Doch die Serien-Beauty ist nicht der einzige Star, der am Sonntagabend am Red Carpet fehlte. Auch „Euphoria“-Darsteller Eric Dane fehlte. Der Schauspieler, der vor wenigen Wochen seine ALS-Erkrankung öffentlich gemacht hatte, sollte eigentlich beim 20. Jubiläum von „Grey‘s Anatomy“ mitfeiern.

Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
