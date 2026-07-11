Kulturpionier Adolf „Adi“ Ehrentraud ist tot

Pleyel, geboren im Tullnerfelder Ort Ruppersthal, Bezirk Tulln, war zu Biedermeierzeiten einer der bedeutendsten Komponisten, Musikverleger und Klavierbauer Europas. Dass Pleyel heute auch in seiner Heimat wieder präsent ist, ist vor allem Adi Ehrentraud zu verdanken. Er gründete die Internationale Ignaz Josef Pleyel-Gesellschaft, initiierte das Museum im Geburtshaus des Komponisten und schuf mit dem Pleyel-Kulturzentrum einen internationalen Treffpunkt für Musiker, Wissenschaftler und Musikfreunde. Legendär war sein rund zweieinhalbjähriger Einsatz, um ein historisches Pleyel-Klavier aus Paris nach Ruppersthal zu holen.