Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Transfer Complete

It’s Official: Haris Tabakovic Is Now a Bull

Nachrichten
11.07.2026 10:17
Haris Tabakovic has arrived in Salzburg.
Haris Tabakovic has arrived in Salzburg.(Bild: FC Red Bull Salzburg)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

It’s now official: Haris Tabakovic is moving from the German Bundesliga to Salzburg. The center forward has signed a contract with the Red Bulls through 2029 and will wear the number 9 jersey.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

“After some great discussions, I’m really looking forward to my new role at FC Red Bull Salzburg. I look back on my time in Germany with a lot of gratitude, but now I’m incredibly excited about this new challenge in Salzburg,” Tabakovic is quoted as saying in a press release.

(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Austria, Hertha, Gladbach
Austria is not new territory for the Swiss-born Bosnian. With a total of 67 competitive goals for SC Austria Lustenau and Austria Vienna, he made his definitive breakthrough here between 2020 and 2023. Then he moved to Germany: Hertha BSC, where he was the top scorer in Germany’s second Bundesliga, TSG Hoffenheim, and finally, on loan, Borussia Mönchengladbach.

(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Immediate Impact
Salzburg’s sporting director, Marcus Mann, on the new signing: “We were looking for a clear fit for our center-forward position—a player who can help us right away, who has both height and personality, and who knows where the goal is. Haris brings exactly those qualities to the table. He has consistently scored at every club he’s played for and also knows the Austrian league inside and out. With his leadership, experience, and physicality, he will provide important momentum to our young team. We’re happy to welcome him to Salzburg.”

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
11.07.2026 10:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf