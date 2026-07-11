Transfer Complete
It’s Official: Haris Tabakovic Is Now a Bull
It’s now official: Haris Tabakovic is moving from the German Bundesliga to Salzburg. The center forward has signed a contract with the Red Bulls through 2029 and will wear the number 9 jersey.
“After some great discussions, I’m really looking forward to my new role at FC Red Bull Salzburg. I look back on my time in Germany with a lot of gratitude, but now I’m incredibly excited about this new challenge in Salzburg,” Tabakovic is quoted as saying in a press release.
Austria, Hertha, Gladbach
Austria is not new territory for the Swiss-born Bosnian. With a total of 67 competitive goals for SC Austria Lustenau and Austria Vienna, he made his definitive breakthrough here between 2020 and 2023. Then he moved to Germany: Hertha BSC, where he was the top scorer in Germany’s second Bundesliga, TSG Hoffenheim, and finally, on loan, Borussia Mönchengladbach.
Immediate Impact
Salzburg’s sporting director, Marcus Mann, on the new signing: “We were looking for a clear fit for our center-forward position—a player who can help us right away, who has both height and personality, and who knows where the goal is. Haris brings exactly those qualities to the table. He has consistently scored at every club he’s played for and also knows the Austrian league inside and out. With his leadership, experience, and physicality, he will provide important momentum to our young team. We’re happy to welcome him to Salzburg.”
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