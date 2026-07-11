It’s Official: Haris Tabakovic Is Now a Bull

Immediate Impact

Salzburg’s sporting director, Marcus Mann, on the new signing: “We were looking for a clear fit for our center-forward position—a player who can help us right away, who has both height and personality, and who knows where the goal is. Haris brings exactly those qualities to the table. He has consistently scored at every club he’s played for and also knows the Austrian league inside and out. With his leadership, experience, and physicality, he will provide important momentum to our young team. We’re happy to welcome him to Salzburg.”