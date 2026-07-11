Pkw prallten frontal gegeneinander: Vier Verletzte

Ein folgenschwerer Unfall auf der Felbertauernstraße in Osttirol forderte in Ainet gleich vier Verletzte. Ein Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallten die Fahrzeuge frontal gegeneinander. Ein Auto wurde in den Straßengraben geschleudert.
Zum schweren Unfall kam es kurz vor 16 Uhr auf der Felbertauernstraße im Gemeindegebiet von Ainet. Dort war ein 86-jähriger Deutscher gemeinsam mit seiner Ehefrau (86) am Beifahrersitz in Richtung Matrei unterwegs.
Zur gleichen Zeit kam ihnen das Auto eines 49-jährigen Italieners und seiner 38-jährigen Beifahrerin entgegen. Der Italiener geriet aus bislang noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Pkw des Deutschen.
Der Pkw des 49-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert. Alle vier Insassen konnten die Wracks selbstständig verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Die vier Beteiligten wurden mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Die Unfallstelle war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten für etwa eineinhalb Stunden wechselseitig gesperrt.
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