Besorgte Anwohner: „War bereits der dritte Brand“

Feueralarm in Innsbruck: Am Donnerstagabend ist es in der Egger-Lienz-Straße zu einem Brand in einem Müllhaus gekommen. Nicht zum ersten Mal, wie besorgte Anwohner schildern. War es Brandstiftung? Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Kurz vor 20 Uhr war der Brand am Areal eines Wohnhauses ausgebrochen. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Innsbruck rückte an und brachte das Feuer unter schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle.
Ermittlungen zur Brandursache
Durch den Brand seien zwei Mülltonnen vollständig zerstört worden. Die Schadenshöhe wird auf einen hohen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Zur Ursache des Feuers liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dazu dauern an.
Nach Angaben von Anwohnern handelte es sich bereits um den dritten Brand in diesem Bereich innerhalb weniger Monate.
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