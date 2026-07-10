Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pkw gegen Motorräder

In Gegenverkehr gekracht: Zwei Biker verletzt

Tirol
10.07.2026 19:40
Das Auto wurde schwer beschädigt.
Das Auto wurde schwer beschädigt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatische Szenen im Tiroler Ötztal: Ein Pkw-Lenker (22) geriet Freitagmittag mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in zwei entgegenkommende Motorradfahrer. Beide Deutschen (58) wurden schwer verletzt. Die Bundesstraße musste nach dem schweren Unfall für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen 12.30 Uhr war der 22-jährige Österreicher mit seinem Pkw auf der B186 im Ortsgebiet von Längenfeld in Richtung Norden unterwegs. „Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das Motorrad eines 58-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Günzburg“, heißt es seitens der Polizei.

Zwei Biker erfasst und verletzt
Die Wucht des Aufpralls war enorm: Der Motorradfahrer wurde über die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Das Auto geriet anschließend ins Schleudern und erfasste einen zweiten Motorradfahrer, ebenfalls ein 58-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Günzburg. Auch er kam zu Sturz und blieb verletzt am Fahrbahnrand liegen.

Pkw in Böschung geschleudert
Der Pkw wurde schließlich in die angrenzende Böschung geschleudert, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die beiden Motorradfahrer erlitten schwere Verletzungen. Einer wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen, der zweite mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Murnau gebracht.

Lesen Sie auch:
Die Rennradfahrerin kam zu Sturz (Symbolbild).
Frau schwer verletzt
Rennradlerin blieb mit Pedal an Pkw hängen: Sturz!
10.07.2026

Pkw-Insassen leicht verletzt
Der 22-jährige Pkw-Lenker sowie sein gleichaltriger österreichischer Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden ebenfalls in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

Straße eineinhalb Stunden gesperrt
Während des umfangreichen Rettungs- und Bergeeinsatzes blieb die B186 im Bereich der Unfallstelle rund eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Die genaue Ursache des folgenschweren Frontalzusammenstoßes ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
10.07.2026 19:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
110.310 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
104.577 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Ski Alpin
Ski-Familie trauert! Ex-Ski-Ass (41) gestorben
92.215 mal gelesen
Trauer um Ex-Ski-Ass TJ Lanning.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1857 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1115 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
842 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf