In Gegenverkehr gekracht: Zwei Biker verletzt

Dramatische Szenen im Tiroler Ötztal: Ein Pkw-Lenker (22) geriet Freitagmittag mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in zwei entgegenkommende Motorradfahrer. Beide Deutschen (58) wurden schwer verletzt. Die Bundesstraße musste nach dem schweren Unfall für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.
Gegen 12.30 Uhr war der 22-jährige Österreicher mit seinem Pkw auf der B186 im Ortsgebiet von Längenfeld in Richtung Norden unterwegs. „Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das Motorrad eines 58-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Günzburg“, heißt es seitens der Polizei.
Zwei Biker erfasst und verletzt
Die Wucht des Aufpralls war enorm: Der Motorradfahrer wurde über die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Das Auto geriet anschließend ins Schleudern und erfasste einen zweiten Motorradfahrer, ebenfalls ein 58-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Günzburg. Auch er kam zu Sturz und blieb verletzt am Fahrbahnrand liegen.
Pkw in Böschung geschleudert
Der Pkw wurde schließlich in die angrenzende Böschung geschleudert, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die beiden Motorradfahrer erlitten schwere Verletzungen. Einer wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen, der zweite mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Murnau gebracht.
Pkw-Insassen leicht verletzt
Der 22-jährige Pkw-Lenker sowie sein gleichaltriger österreichischer Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden ebenfalls in das Krankenhaus Zams eingeliefert.
Straße eineinhalb Stunden gesperrt
Während des umfangreichen Rettungs- und Bergeeinsatzes blieb die B186 im Bereich der Unfallstelle rund eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Die genaue Ursache des folgenschweren Frontalzusammenstoßes ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
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