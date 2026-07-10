In Gegenverkehr gekracht: Zwei Biker verletzt

Zwei Biker erfasst und verletzt

Die Wucht des Aufpralls war enorm: Der Motorradfahrer wurde über die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Das Auto geriet anschließend ins Schleudern und erfasste einen zweiten Motorradfahrer, ebenfalls ein 58-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Günzburg. Auch er kam zu Sturz und blieb verletzt am Fahrbahnrand liegen.