It's official now
ÖFB Goalie Schlager Is Heading to Germany
The deal is done! ÖFB goalkeeper Alexander Schlager is leaving FC Red Bull Salzburg after three years and will join Bundesliga club SV Werder Bremen following the World Cup.
The 30-year-old from Salzburg is a product of the Red Bull Soccer Academy and returned in the summer of 2023 as the Austrian national team’s goalkeeper. Since then, he has played a total of 113 competitive matches for the Red Bulls in the ADMIRAL Bundesliga, the UNIQA ÖFB Cup, the UEFA Champions League, and the UEFA Europa League
“The Perfect Fit”
Schlager recently experienced the highlight of his career at the World Cup. When he talks about his time with the Austrian national team in the U.S., his eyes light up. The 30-year-old also got to chat with his future club teammates Marco Friedl and Romano Schmid. “I exchanged a few words with them,” Schlager says with a smile. “I’m happy that I can now be here with the two of them, as well as Grülli.”
“At the end of the day, I want more, and I feel that Werder is the perfect place for me,” Schlager explains regarding his move. “I can really identify with this club, and that was the deciding factor for the whole project.”
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