Grazer App will Radfahr-Erlebnis perfektionieren

Ferienzeit ist Radfahrzeit, gerade in der Steiermark. Für Cyclebee-Mitgründerin Katharina Köglberger gab es ein Erweckungserlebnis, um die App, die für Android- und iOS-Geräte verfügbar ist, ins Leben zu rufen: „Ich habe mit meinem Partner eine Tandem-Radreise durch mehrere Länder gemacht. Freunde haben gesagt, dass sie selbst auch so eine Tour machen wollen, aber nicht wissen, wie sie richtig planen sollen. Das wollte ich ändern.“