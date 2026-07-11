Trattenbach und Hürm holen sich die Landessiege

Eine Klasse für sich

Den Landessieg in der Wertungsklasse Bronze ohne Alterspunkte sicherte sich die FF Trattenbach aus dem Bezirk Neunkirchen. Die Bewerbsgruppe war an diesem Wochenende eine Klasse für sich und gewann zusätzlich auch den Fire-Cup. In der Wertungsklasse Silber ohne Alterspunkte setzte sich die FF Hürm aus dem Bezirk Melk durch.