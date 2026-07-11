Trattenbach und Hürm holen sich die Landessiege

1139 Bewerbsgruppen aus Niederösterreich sowie Gäste aus dem In- und Ausland stellten sich bei den 74. Landesfeuerwehrleistungsbewerben in Zistersdorf den Bewerben in Bronze und Silber. Am Ende jubelten die Kameraden aus Trattenbach und FF Hürm über die Landessiege.
Drei Tage lang stand Zistersdorf ganz im Zeichen der Feuerwehr. Die Stadt wurde mit insgesamt 1139 Bewerbsgruppen aus Niederösterreich sowie Gästen aus dem In- und Ausland zur Hochburg des Feuerwehrwesens. Die Teilnehmer zeigten ihr Können in den Wertungsklassen Bronze und Silber.
Eine Klasse für sich
Den Landessieg in der Wertungsklasse Bronze ohne Alterspunkte sicherte sich die FF Trattenbach aus dem Bezirk Neunkirchen. Die Bewerbsgruppe war an diesem Wochenende eine Klasse für sich und gewann zusätzlich auch den Fire-Cup. In der Wertungsklasse Silber ohne Alterspunkte setzte sich die FF Hürm aus dem Bezirk Melk durch.
Die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe gelten als Höhepunkt der Bewerbssaison. Hinter den gezeigten Leistungen stehen viele Monate intensiver Vorbereitung und regelmäßiger Trainings in den Feuerwehren des Landes. Für die Teilnehmer sind die Bewerbe weit mehr als ein sportlicher Wettkampf – sie dienen auch dazu, Teamarbeit, Schnelligkeit und Präzision für den späteren Einsatz zu trainieren.
„Sensationelle Leistungen“
„Eure Leistungen waren heuer wieder sensationell. Die starken Zeiten beim Löschangriff sprechen für sich“, gratulierte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner den Siegergruppen. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner würdigte die Leistungen und sprach von Spitzenleistungen als Ergebnis harter Arbeit.
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