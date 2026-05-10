Spaziergang durch die „Jubiläums-Hauptstadt“

Vor 40 Jahren wurde St. Pölten im Rahmen einer Volksbefragung zu Niederösterreichs Landeshauptstadt „gewählt“. Bei einer exklusiven Tour kann man nun tief in die Geschichte der Stadt eintauchen!
St. Pölten feiert heuer „40 Jahre Landeshauptstadt“. Doch eine spannende Spurensuche durch die jüngste Landeshauptstadt Österreichs führt interessierte NÖ-Card-Besitzer weit tiefer zurück in die Geschichte.
2000 Jahre Geschichte
Von der Antike über das Mittelalter bis zur Regierungsmetropole! St. Pölten blickt auf eine 2000 Jahre andauernde Stadtgeschichte zurück. Die lange Historie der Stadt wurde durch neue Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte bereichert und verfestigt.
Bei der Tour „40-Jahre Landeshauptstadt St. Pölten“ werden daher nicht nur die beachtliche Entwicklung der Stadt in den letzten Jahrzehnten und sehenswerte Gebäude und Viertel gezeigt, sondern man macht sich unter professioneller Anleitung auch auf eine Spurensuche nach Meilensteinen aus der langen Stadtgeschichte.
Rathausplatz bis Regierungsviertel
Die Tour führt über den Rathausplatz mit Rathaus, Franziskanerkloster, über den Bahnhof in die Klostergasse, dann geht es über Domplatz, Herrenplatz, Alumnatsgarten und das ehemalige Franziskanerkloster sowie Promenade über die Grenzen der historischen Stadt hinaus zum modernen Landhausviertel.
Im Fokus der Tour stehen dabei einerseits Ergebnisse der jüngsten Grabungen in verschiedenen Teilen der Stadt, aber auch die aktuellen Entwicklungen und städtebaulichen Konzepte. St. Pöltens Rolle als eine der ältesten Städte Österreichs wird ebenso beleuchtet wie die Transformation zur modernen Universitäts- und Kulturstadt. Im Zentrum der Führung „40-Jahre-Landeshauptstadt“ stehen daher nicht einzelne Gebäude, sondern der Weg einer Stadt durch die Geschichte und der Blick „hinter die Kulissen“.
Es gibt für Jung und Alt viel zu entdecken – und auf die jüngsten Besucherinnen und Besucher (Kinder ab dem Volksschulalter) warten kleine Rätsel! Diese Tour wird exklusiv und kostenlos für Besitzer der NÖ-Card angeboten!
Nähere Informationen hier: stpoeltentourismus.at/40-jahre-landeshauptstadt-st-poelten
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