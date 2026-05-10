Spaziergang durch die „Jubiläums-Hauptstadt“

Im Fokus der Tour stehen dabei einerseits Ergebnisse der jüngsten Grabungen in verschiedenen Teilen der Stadt, aber auch die aktuellen Entwicklungen und städtebaulichen Konzepte. St. Pöltens Rolle als eine der ältesten Städte Österreichs wird ebenso beleuchtet wie die Transformation zur modernen Universitäts- und Kulturstadt. Im Zentrum der Führung „40-Jahre-Landeshauptstadt“ stehen daher nicht einzelne Gebäude, sondern der Weg einer Stadt durch die Geschichte und der Blick „hinter die Kulissen“.