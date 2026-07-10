Nach medizinischem Notfall gegen Mauer gekracht

Ein medizinischer Notfall dürfte am Freitagvormittag in Kapfenberg zu einem Verkehrsunfall geführt haben. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mauer eines Hauses. Der Lenker wurde verletzt.
Kurz vor 10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Lenker aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Mauer eines Hauses.
Häufung von ähnlichen Unfällen
Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und führte die erforderlichen Maßnahmen durch. Nach rund einer halben Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Neben sieben Feuerwehrkräften der FF Kapfenberg-Diemlach standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.
Unfälle, bei denen Fahrzeuge gegen Gebäude oder Hausmauern prallen, haben sich in der Steiermark zuletzt mehrfach ereignet. Erst Ende Juni kam in Vorau ein Pkw nach einem medizinischen Notfall von der Straße ab, touchierte ein abgestelltes Auto und prallte gegen die Mauer eines Einfamilienhauses.
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