Nach medizinischem Notfall gegen Mauer gekracht

Kurz vor 10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Lenker aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Mauer eines Hauses.