Mädchen hatte Glück: Auto kracht in Hausmauer

Kurz vor 8 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hörmsdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person alarmiert. Ein Pkw hatte zuvor einen Thujenhecke durchbrochen, war gegen eine Hausmauer geprallt, wurde von dieser zurückgeschleudert und kam schließlich quer im Garten hinter einem Baum zum Stillstand. Aufgrund der ungewöhnlichen Endlage war der Unfallhergang zunächst kaum nachvollziehbar.