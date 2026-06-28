Mädchen hatte Glück: Auto kracht in Hausmauer

Ein Verkehrsunfall in Hörmsdorf (Marktgemeinde Eibiswald) endete am Samstagmorgen glimpflich. Ein Pkw prallte gegen eine Hausmauer und kam anschließend im Garten zum Stillstand. Der Lenker wurde leicht verletzt, auch eine junge Hausbewohnerin hatte großes Glück.
Kurz vor 8 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hörmsdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person alarmiert. Ein Pkw hatte zuvor einen Thujenhecke durchbrochen, war gegen eine Hausmauer geprallt, wurde von dieser zurückgeschleudert und kam schließlich quer im Garten hinter einem Baum zum Stillstand. Aufgrund der ungewöhnlichen Endlage war der Unfallhergang zunächst kaum nachvollziehbar.
Mädchen spielte hinter Aufprallstelle
Der Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz versorgt. Glück im Unglück hatte auch ein Mädchen, das sich zum Zeitpunkt des Aufpralls im Wohnzimmer direkt hinter der Anprallstelle aufhielt. Trotz erheblicher Schäden an der Hausmauer und verschobener Ziegel blieb es unverletzt. Die Standfestigkeit des Gebäudes war laut einem beigezogenen Baumeister nicht beeinträchtigt.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Für die Bergung des Fahrzeugs mussten Teile der Hecke sowie Äste eines Baumes entfernt werden. Anschließend wurde der Pkw mit einer Seilwinde aus dem Garten gezogen und dem Abschleppdienst übergeben. Die FF Hörmsdorf stand mit zwei Fahrzeugen und acht Mitgliedern rund eineinhalb Stunden im Einsatz.
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