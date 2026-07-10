Wendemanöver im Stau: Biker von Klein-Lkw erfasst!

Beim Vorbeifahren erfasst

Eine vierköpfige Motorradgruppe aus Deutschland habe die Kolonne nach eigenen Angaben mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 bis 40 km/h überholt. Als sich der erste Motorradfahrer, ein 51-Jähriger, auf Höhe des Transporters befand, setzte die Fahrerin plötzlich den linken Blinker und leitete ein Wendemanöver ein, berichtete die Polizei.