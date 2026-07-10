Was the World Cup goal offside?
Controversy over Mbappé’s goal: “We stopped playing”
Trouble for Morocco: After their 0-2 loss to France in the World Cup quarterfinals, superstar Kylian Mbappe’s goal has sparked heated debate.
In the 60th minute, Mbappe gave the favored French team a 1-0 lead with a wonderful curling shot into the far corner. But should the goal have been disallowed due to a handball in the build-up?
In fact, during a tackle between Morocco’s Brahim Diaz and France’s Adrien Rabiot, the ball had touched Rabiot’s arm. Thirteen seconds later, Mbappé found the back of the net. Much to the Moroccans’ frustration, the VAR did not intervene.
“It was definitely a handball,”
“Some players stopped playing because they saw a handball. And it was definitely a handball,” said head coach Mohamed Ouahbi, though he also admitted: “I don’t know, though, whether it should have been called or not—I have no idea.” In any case, frustration was high among the Moroccan fans.
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