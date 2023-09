„Sie stellen uns Windradriesen knapp vor die Nase“

Der Schauplatz: Ein mit Girlanden geschmückter Stadl in Leitzersdorf im Bezirk Korneuburg, wo Infos zu sechs neuen Windrädern auf Schautafeln montiert sind. „Mein Ziel ist es, in ruhiger Atmosphäre alle offenen Fragen unserer Bürger bis zur Volksbefragung am 24. September zu klären“, so Bürgermeisterin Sabine Hopf. Bei der abschließenden Fragenrunde gingen jedoch die Emotionen hoch.