Auto rollt von selbst in privaten Swimmingpool

Kurios: Ein Lenker eines dunkelblauen Peugeot wollte in einer Siedlungsstraße im Fels am Wagram, Bezirk Tulln, gerade parken als sich das Fahrzeug selbständig machte. Laut Einsatzkräften handelt es sich um ein E-Auto. Dieses fuhr plötzlich eigenwillig in Richtung eines Gartens, in dem sich ausgerechnet ein Swimmingpool befand. Genau am Beckenrand kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Lenker hatte dabei großes Glück und blieb unverletzt.