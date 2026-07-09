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Stures E-Fahrzeug

Auto rollt von selbst in privaten Swimmingpool

Niederösterreich
09.07.2026 11:00
Der Elektroantrieb wurde für die Bergung aus dem Pool deaktiviert. Der Lenker wurde nicht ...
Der Elektroantrieb wurde für die Bergung aus dem Pool deaktiviert. Der Lenker wurde nicht verletzt.(Bild: FF Fels am Wagram)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ungewöhnlicher, sommerlicher Einsatz in Fels am Wagram: aus noch ungeklärten Gründen setzte sich ein Pkw in Bewegung und rollte durch eine Hauseinfahrt direkt in ein Schwimmbecken.

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Kurios: Ein Lenker eines dunkelblauen Peugeot wollte in einer Siedlungsstraße im Fels am Wagram, Bezirk Tulln, gerade parken als sich das Fahrzeug selbständig machte. Laut Einsatzkräften handelt es sich um ein E-Auto. Dieses fuhr plötzlich eigenwillig in Richtung eines Gartens, in dem sich ausgerechnet ein Swimmingpool befand. Genau am Beckenrand kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Lenker hatte dabei großes Glück und blieb unverletzt.

Weil das Fahrzeug drohte ins Wasser zu stürzen, musste es mit einem Kran herausgehoben werden.
Weil das Fahrzeug drohte ins Wasser zu stürzen, musste es mit einem Kran herausgehoben werden.(Bild: FF Fels am Wagram )

Mit Kran aus Pool gezogen
Das Auto blieb wohl am Poolrand hängen und drohte aber, ins kalte Nass zu stürzen. Die Feuerwehr Fels rückte umgehend aus,  auch die Feuerwehrkollegen aus Grafenwörth wurden dazu gerufen. Da es sich um ein Elektroauto handelte, deaktivierten die Einsatzkräfte zunächst den Antrieb mit einem Spezialgerät.

Der ungewöhnlicher Einsatz käme nicht alle Tage vor, wie die Einsatzkräfte aus Fels am Wagram ...
Der ungewöhnlicher Einsatz käme nicht alle Tage vor, wie die Einsatzkräfte aus Fels am Wagram betonen.(Bild: FF Fels am Wagram)

Danach hob ein Kran den Pkw vorsichtig aus seiner misslichen Lage. Das Fahrzeug wurde sicher abgestellt und schließlich wieder an den Besitzer übergeben. Auch das Schwimmbecken dürfte nach dem Tumult wieder unversehrt genutzt werden können. 

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