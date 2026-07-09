Auto rollt von selbst in privaten Swimmingpool

Ungewöhnlicher, sommerlicher Einsatz in Fels am Wagram: aus noch ungeklärten Gründen setzte sich ein Pkw in Bewegung und rollte durch eine Hauseinfahrt direkt in ein Schwimmbecken.
Kurios: Ein Lenker eines dunkelblauen Peugeot wollte in einer Siedlungsstraße im Fels am Wagram, Bezirk Tulln, gerade parken als sich das Fahrzeug selbständig machte. Laut Einsatzkräften handelt es sich um ein E-Auto. Dieses fuhr plötzlich eigenwillig in Richtung eines Gartens, in dem sich ausgerechnet ein Swimmingpool befand. Genau am Beckenrand kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Lenker hatte dabei großes Glück und blieb unverletzt.
Mit Kran aus Pool gezogen
Das Auto blieb wohl am Poolrand hängen und drohte aber, ins kalte Nass zu stürzen. Die Feuerwehr Fels rückte umgehend aus, auch die Feuerwehrkollegen aus Grafenwörth wurden dazu gerufen. Da es sich um ein Elektroauto handelte, deaktivierten die Einsatzkräfte zunächst den Antrieb mit einem Spezialgerät.
Danach hob ein Kran den Pkw vorsichtig aus seiner misslichen Lage. Das Fahrzeug wurde sicher abgestellt und schließlich wieder an den Besitzer übergeben. Auch das Schwimmbecken dürfte nach dem Tumult wieder unversehrt genutzt werden können.
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