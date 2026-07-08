Seniorin bei Zusammenstoß mit E-Scooter verletzt

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Telfs in Tirol wurde am Mittwochnachmittag eine 68-jährige Frau verletzt. Eine 13-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen.
Zum folgenschweren Unfall kam es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in einer Begegnungszone im Ortsgebiet von Telfs. Eine 14-jährige Österreicherin war mit dem Elektrofahrzeug in Richtung Osten unterwegs. Auf dem E-Scooter fuhr außerdem vorschriftswidrig eine Freundin (13) mit.
Unfallursache noch unklar
Zeitgleich ging eine 68-jährige Österreicherin ebenfalls in östliche Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte der E-Scooter mit der Fußgängerin. Die Frau kam dadurch zu Sturz und wurde verletzt.
Fußgängerin ins Spital gebracht
„Die 14-jährige Lenkerin blieb unverletzt, die 13-jährige Mitfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu“, heißt es seitens der Polizei. Die 68-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus nach Hall in Tirol gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.