Seniorin bei Zusammenstoß mit E-Scooter verletzt

Zum folgenschweren Unfall kam es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in einer Begegnungszone im Ortsgebiet von Telfs. Eine 14-jährige Österreicherin war mit dem Elektrofahrzeug in Richtung Osten unterwegs. Auf dem E-Scooter fuhr außerdem vorschriftswidrig eine Freundin (13) mit.