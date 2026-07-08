Tiroler (67) stürzte bei Kirschernte Hang hinunter

Ein Erntenachmittag nahm im Tiroler Zillertal ein dramatisches Ende: Ein 67-jähriger Mann stürzte beim Pflücken von Kirschen rund fünf Meter einen steilen Hang hinunter. Angehörige wurden Zeugen des Unfalls, leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
Am Mittwochnachmittag war der 67-jährige Österreicher bei einem Wirtschaftsgebäude in Schlitters mit Erntearbeiten beschäftigt. Um an die Früchte eines Kirschbaumes zu gelangen, lehnte der Mann eine Leiter an den Baum und stieg hinauf.
Plötzlich brach ein Ast
Während der Arbeiten kam es plötzlich zum Unglück: Ein Ast brach unter der Belastung weg. „Der Mann verlor den Halt und stürzte aus etwa fünf Metern Höhe auf den darunterliegenden, stark abschüssigen Hang“, so die Polizei.
Angehörige schlugen Alarm
Angehörige, die sich in der Nähe befanden, beobachteten den Unfall und eilten sofort zu Hilfe. Sie versorgten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte und setzten den Notruf ab.
Der 67-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Innsbrucker Klinik geflogen.
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