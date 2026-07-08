Tiroler (67) stürzte bei Kirschernte Hang hinunter

Ein Erntenachmittag nahm im Tiroler Zillertal ein dramatisches Ende: Ein 67-jähriger Mann stürzte beim Pflücken von Kirschen rund fünf Meter einen steilen Hang hinunter. Angehörige wurden Zeugen des Unfalls, leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.