„Viele realisieren nicht, was sich verändern wird“

Trotz strahlender Sonne ist’s bitterkalt am Bahnhof Weststeiermark. Der verlassene große Parkplatz, ein Gärtner, der letzte Arbeiten verrichtet, ein einsamer Güterzug, der durchrauscht: Noch könnte das Areal in der Gemeinde Groß St. Florian als gespenstische Kulisse für einen Film dienen, doch in zwei Wochen wird sich hier alles ändern. Dann geht die Koralmbahn in Betrieb, und die Region Südweststeiermark wird an das große internationale Bahnnetz angeschlossen.