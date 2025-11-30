„Viele realisieren nicht, was sich verändern wird“

Der steirische Bezirk Deutschlandsberg soll von der neuen Koralmbahn am meisten profitieren. Erste Auswirkungen sind schon zwei Wochen vor dem Start zu bemerken – doch noch sind bei Weitem nicht alle Aufgaben gelöst, wie ein Lokalaugenschein zeigt.
Trotz strahlender Sonne ist’s bitterkalt am Bahnhof Weststeiermark. Der verlassene große Parkplatz, ein Gärtner, der letzte Arbeiten verrichtet, ein einsamer Güterzug, der durchrauscht: Noch könnte das Areal in der Gemeinde Groß St. Florian als gespenstische Kulisse für einen Film dienen, doch in zwei Wochen wird sich hier alles ändern. Dann geht die Koralmbahn in Betrieb, und die Region Südweststeiermark wird an das große internationale Bahnnetz angeschlossen.
