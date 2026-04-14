Bahnhof Weststeiermark ist weiterhin völlig leer

„Konstruktive Gespräche“

„Die vermietbaren Geschäftsflächen am Bahnhof Weststeiermark sind weiterhin ausgeschrieben, doch wir führen aktuell sehr konstruktive Gespräche mit Interessenten“, heißt es von den ÖBB auf Nachfrage. Während vor Ort viele hohe Mietpreise monieren, beobachten die Bundesbahnen in den letzten Jahren eine Veränderung der Gewohnheiten der Fahrgäste. „Bahnhöfe sind heutzutage in erster Linie Verkehrsdrehscheiben zum Ein-, Aus- bzw. Umstieg. Unter anderem dank optimierter Fahrpläne hat dies eine kürzere Verweildauer der Passagiere am Bahnhof zur Folge.“ Man arbeite aber daran, Mieter zu finden.