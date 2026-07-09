Strategie für fitten Arbeitsstandort auf Kurs

Mit „Onboarding Tirol“ 1200 Personen unterstützt

Dem stimmt auch Österreich-AMS-Vorständin Petra Draxl zu: „Was für Österreich insgesamt gilt, gilt auch für Tirol. Die demografische Entwicklung wird den Arbeitsmarkt zunehmend unter Druck setzen. Bis 2050 wird die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter in Tirol um 11,4 Prozent zurückgehen.“ Die Arbeitsmarktstrategie Tirol verfolgt drei Ziele: Menschen hierzulande in Beschäftigung halten, Arbeitslose – vor allem aus vulnerablen Gruppen – in den Markt zu integrieren sowie Aus- und Weiterbildungen zu unterstützen.