Tirols Arbeitsmarkt weiter auf stabilem Kurs

Quote bei Frauen stieg, Langzeitarbeitslose ebenfalls

Wieder leicht gestiegen ist auch die Arbeitslosigkeit bei Frauen. Während die Quote bei Männern mit 3,7 Prozent stabil blieb, stieg jene der Frauen auf 3,8 Prozent leicht an. Die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Frauen stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 6796 (Plus von drei Prozent). Auch die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen stieg erneut an. Aktuell sind in Tirol 2405 Menschen davon betroffen. Das sind um 312 Personen mehr als noch im Vorjahr.