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Frauenanteil gestiegen

Tirols Arbeitsmarkt weiter auf stabilem Kurs

Tirol
01.07.2026 13:00
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Knapp 14.000 Personen sind in Tirol aktuell arbeitslos. Das zeigt die Auswertung des Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) mit Stichtag 30. Juni. Der Arbeitsmarkt sei weiterhin stabil. Die Arbeitslosigkeit bei Frauen ist leicht gestiegen. 

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Mit 30.6. 2026 waren in Tirol 13.991 Personen als arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 221 Menschen mehr. Sechs von zehn Arbeitslose sind seit weniger als drei Monate ohne Beschäftigung. Knapp über 14 Prozent haben aktuell von einem Betrieb eine Einstellungszusage.

„Der Tiroler Arbeitsmarkt zeigt weiterhin eine erfreuliche Stabilität. Die Beschäftigung wächst, die Arbeitslosenquote bleibt auf niedrigem Niveau und bei den offenen Stellen sind wieder leichte Zuwächse erkennbar. Das sind positive Signale für die kommenden Monate“, erklärt Sabine Platzer-Werlberger, Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol.

Die Arbeitslosenquote lag im Juni in Tirol bei 3,7 Prozent. Im Bundesländervergleich ist das der niedrigste Wert. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Quote auf dem gleichen Niveau geblieben.

Zitat Icon

Wer im höheren Alter arbeitslos wird, braucht rasche und wirksame Unterstützung.

Sabine Platzer-Werlberger, Landesgeschäftsführerin AMS Tirol

Immer weiter in den Fokus der Arbeitsmarktpolitik rückt hingegen die Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen. Ende Mai 2026 standen in Tirol in dieser Arbeitsgruppe bereits 61.877 Personen in einem unselbstständigen Beschäftigungsverhältnis. Im ersten Halbjahr 2026 meldeten sich 5606 Personen in diesem Alter beim AMS arbeitslos. 

„Wer im höheren Alter arbeitslos wird, braucht rasche und wirksame Unterstützung. Mit der Aktion 55+ bieten wir bereits über 500 Menschen eine gezielte Förderung, um eine Verfestigung von Arbeitslosigkeit zu verhindern. Angesichts des demografischen Wandels sind ältere Arbeitskräfte mit ihrer Erfahrung für die Tiroler Betriebe wichtiger denn je“, so Platzer-Werlberger.

Quote bei Frauen stieg, Langzeitarbeitslose ebenfalls
Wieder leicht gestiegen ist auch die Arbeitslosigkeit bei Frauen. Während die Quote bei Männern mit 3,7 Prozent stabil blieb, stieg jene der Frauen auf 3,8 Prozent leicht an. Die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Frauen stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 6796 (Plus von drei Prozent). Auch die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen stieg erneut an. Aktuell sind in Tirol 2405 Menschen davon betroffen. Das sind um 312 Personen mehr als noch im Vorjahr.

Erfreulich ist hingegen die Erwerbslosigkeit in der Industrie. Diese sank im Vergleich zum Jahr 2025 um 8,2 Prozent – 112 Personen sind damit weniger ohne Beschäftigung. 

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