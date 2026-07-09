Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jährliche Kontrolle

Bestnoten für Wasserqualität der Tiroler Badeseen

Tirol
09.07.2026 07:00
Auch im Lanser See wurde eine „ausgezeichnete“ Wasserqualität festgestellt.
Auch im Lanser See wurde eine „ausgezeichnete“ Wasserqualität festgestellt.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Anhand einer EU-Richtlinie findet jährlich eine Kontrolle der Wasserqualität in den Badeseen statt. 34 von 35 überprüften Gewässern wurden mit „ausgezeichnet“ bewertet, also der höchsten Qualitätsstufe.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Praktisch Sonne pur verspricht der Wetterbericht für das Wochenende. Von Freitag bis Sonntag bewegt sich das Thermometer rund um die 30-Grad-Marke. Viele Tirolerinnen und Tiroler sowie Touristen werden dann wieder Tirols Freibäder und Badeseen stürmen. Damit dem Sprung ins kühle Nass nichts im Wege steht, werden die 35 Badegewässer von Achenkirch bis Walchsee jährlich zwischen 1. Juni und 30. August genau kontrolliert – und zwar anhand der Vorgaben der EU-Badegewässerrichtlinie.

Unter die Lupe genommen werden etwa die Wasserqualität, der pH-Wert, die Sauerstoffsättigung und die Sichttiefe.

Zitat Icon

Gerade in einer Phase mit anhaltend hohen Temperaturen ist die ausgezeichnete Wasserqualität eine überaus erfreuliche Nachricht.

LR Cornelia Hagele

Bild: Christof Birbaumer

Höchste Qualitätsstufe für 34 Badeseen
Damit die Daten valide sind, werden bei jedem Badesee zwei Untersuchungsdurchgänge durchgeführt. In der Vorwoche fand der zweite statt. Wie die Proben zeigen, konnte die extreme Hitzewelle in den vergangenen Wochen der Wasserqualität nichts anhaben. Ganz im Gegenteil: 34 der 35 Badeseen wurden mit der höchsten Qualitätsstufe – also ausgezeichnet – bewertet.

Erfreut über die Top-Bewertung zeigt sich VP-Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele: „Gerade in einer Phase mit anhaltend hohen Temperaturen ist die ausgezeichnete Wasserqualität eine überaus erfreuliche Nachricht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
09.07.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
151.478 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
124.094 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
88.318 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1134 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
899 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Salzburg
Burkiniverbot in Hotelpool „ist Diskriminierung“
812 mal kommentiert
Die Betroffenen wurden „aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses diskriminiert“, urteilte nun das ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf