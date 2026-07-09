Bestnoten für Wasserqualität der Tiroler Badeseen

Praktisch Sonne pur verspricht der Wetterbericht für das Wochenende. Von Freitag bis Sonntag bewegt sich das Thermometer rund um die 30-Grad-Marke. Viele Tirolerinnen und Tiroler sowie Touristen werden dann wieder Tirols Freibäder und Badeseen stürmen. Damit dem Sprung ins kühle Nass nichts im Wege steht, werden die 35 Badegewässer von Achenkirch bis Walchsee jährlich zwischen 1. Juni und 30. August genau kontrolliert – und zwar anhand der Vorgaben der EU-Badegewässerrichtlinie.