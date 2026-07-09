Bestnoten für Wasserqualität der Tiroler Badeseen

Anhand einer EU-Richtlinie findet jährlich eine Kontrolle der Wasserqualität in den Badeseen statt. 34 von 35 überprüften Gewässern wurden mit „ausgezeichnet“ bewertet, also der höchsten Qualitätsstufe.
Praktisch Sonne pur verspricht der Wetterbericht für das Wochenende. Von Freitag bis Sonntag bewegt sich das Thermometer rund um die 30-Grad-Marke. Viele Tirolerinnen und Tiroler sowie Touristen werden dann wieder Tirols Freibäder und Badeseen stürmen. Damit dem Sprung ins kühle Nass nichts im Wege steht, werden die 35 Badegewässer von Achenkirch bis Walchsee jährlich zwischen 1. Juni und 30. August genau kontrolliert – und zwar anhand der Vorgaben der EU-Badegewässerrichtlinie.
Unter die Lupe genommen werden etwa die Wasserqualität, der pH-Wert, die Sauerstoffsättigung und die Sichttiefe.
Gerade in einer Phase mit anhaltend hohen Temperaturen ist die ausgezeichnete Wasserqualität eine überaus erfreuliche Nachricht.
LR Cornelia Hagele
Bild: Christof Birbaumer
Höchste Qualitätsstufe für 34 Badeseen
Damit die Daten valide sind, werden bei jedem Badesee zwei Untersuchungsdurchgänge durchgeführt. In der Vorwoche fand der zweite statt. Wie die Proben zeigen, konnte die extreme Hitzewelle in den vergangenen Wochen der Wasserqualität nichts anhaben. Ganz im Gegenteil: 34 der 35 Badeseen wurden mit der höchsten Qualitätsstufe – also ausgezeichnet – bewertet.
Erfreut über die Top-Bewertung zeigt sich VP-Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele: „Gerade in einer Phase mit anhaltend hohen Temperaturen ist die ausgezeichnete Wasserqualität eine überaus erfreuliche Nachricht.“
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