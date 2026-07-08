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Signs of a Shooting Spree

Shooting Alert: Seriously Injured at Bavarian School

Nachrichten
08.07.2026 13:59
(Bild: PropCop Effects - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

A suspected shooting spree triggered a large-scale police operation in Schongau, Bavaria. According to media reports, four people were seriously injured. A suspected perpetrator was arrested.

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More than 15 patrol cars were dispatched to the Welfen High School in Schongau, southwest of Munich, a police spokeswoman said. It was initially unclear exactly what had happened at the school. Police said they are still working to clarify the details.

Officers urged people to avoid the area. Schongau is a small town on the banks of the Lech River in western Upper Bavaria with more than 12,000 residents.

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