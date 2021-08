Giftige Spinne aus Bananenschachtel biss zu

In einer Bananenschachtel aus Ecuador dürfte die giftige Spinne in die Steiermark gereist sein - und bescherte einer Angestellten eines Lebensmittelgeschäfts in Raaba bange Stunden. Als die Frau am Montagabend Bananen ausräumen wollte, spürte sie einen sehr schmerzhaften Biss und ihre Hand schwoll sofort stark an. Sie wurde mit der Rettung ins Spital eingeliefert. Inzwischen sperrte die Polizei das Geschäft und der Grazer Reptilienexperte Werner Stangl machte sich auf die Suche nach dem bissigen Übeltäter: „Mir war sofort klar, es muss eine Giftspinne gewesen sein.“



Sehr aggressiv und hochgiftig

Der Experte durchforstete das Geschäft mit Ganzkörper-Schutzanzug samt Vollvisier: „Diese Spinnen sind sehr aggressiv und springen Menschen an, auch ins Gesicht“, so Stangl, der in diesem Fall nicht fündig wurde.