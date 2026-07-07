Bein unter Gabelstapler: Frau (38) schwer verletzt

Die 38-jährige Weizerin war gegen 13 Uhr in einer Lagerhalle mit Arbeiten beschäftigt. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr sie wohl mit einem Gabelstapler rückwärts und dürfte dabei mit ihrem linken Fuß von der Trittplattform abgerutscht sein. Ihr Bein wurde zwischen dem Gabelstapler und einem Stapel Paletten eingeklemmt.