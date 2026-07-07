Bein unter Gabelstapler: Frau (38) schwer verletzt

In St. Margarethen an der Raab ereignete sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall. Eine Frau wurde ins Spital gebracht.
Die 38-jährige Weizerin war gegen 13 Uhr in einer Lagerhalle mit Arbeiten beschäftigt. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr sie wohl mit einem Gabelstapler rückwärts und dürfte dabei mit ihrem linken Fuß von der Trittplattform abgerutscht sein. Ihr Bein wurde zwischen dem Gabelstapler und einem Stapel Paletten eingeklemmt.
Die Frau erlitt eine schwere Beinverletzung und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Roten Kreuz in das LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, gebracht. Ein Fremdverschulden kann derzeit ausgeschlossen werden.
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