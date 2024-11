Felixdorf wehrt sich gegen geplanten XXL-Wohnblock

Aufschrei im Bezirk Wiener Neustadt. Auf einem Feld zwischen Theresienfeld und Felixdorf hat die Siedlungsgenossenschaft Frieden ein 40.000 m² großes Areal angekauft. Nun wird befürchtet, dass dort ein riesiger Wohnkomplex entstehen könnte – samt Parkdeck. Und: In der neuen Raumordnung wurde ein Zuwachs von 4700 auf 6500 Einwohner beschlossen. „Das bedeutet einen Bevölkerungszuwachs von 40 Prozent“, befürchtet Alexander Smuk, ÖVP-Gemeinderat und Mitbegründer der Bürgerliste „Felixdorf statt Felixstadt“. Der Ort sei für diesen massiven Bevölkerungsanstieg nicht gewappnet, so die Befürchtung. Weder verkehrstechnisch noch was Plätze in Kindergarten und Schulen betrifft. 700 Unterschriften, die sich gegen dieses Projekt aussprechen, wurden bereits gesammelt, seien jedoch von SPÖ-Bürgermeister Andreas Hueber ignoriert worden.