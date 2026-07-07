Crazy Statements
Trump: “I didn’t know what a red card was!”
U.S. President Donald Trump weighed in on the World Cup and presented himself as a great connoisseur of the sport. Embarrassing, however: The 80-year-old revealed with crazy statements that he doesn’t know the rules of soccer.
The U.S. is out; Belgium avenged the soccer world with a 4-1 triumph. That world which U.S. President Donald Trump seems to understand not at all. First, he intervened with FIFA, asking President Gianni Infantino to review the red card given to striker Folarin Balogun. Infantino relented, and Balogun was allowed to play.
“Wow, that’s a lot of power”
And Trump caught everyone’s attention with bizarre remarks to reporters in the Oval Office: “I didn’t know what a red card was. When I found out, I said, ‘You’ve got to be kidding me.’ This guy just raises his hand and says, ‘Your best player won’t play in the next game.’ I said, ‘Wow, that’s a lot of power. That’s terrible!’”
“I really understand sports”
What makes Trump’s entire performance completely absurd is that he had previously claimed: “I’m someone who loves sports and was a good athlete. And I really understand sports.” Now he’s proving the exact opposite to the world!
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