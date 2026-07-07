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Crazy Statements

Trump: “I didn’t know what a red card was!”

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07.07.2026 08:45
U.S. President Donald Trump (right) once again put on a completely crazy performance.
U.S. President Donald Trump (right) once again put on a completely crazy performance.(Bild: AP/Evan Vucci)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

U.S. President Donald Trump weighed in on the World Cup and presented himself as a great connoisseur of the sport. Embarrassing, however: The 80-year-old revealed with crazy statements that he doesn’t know the rules of soccer. 

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The U.S. is out; Belgium avenged the soccer world with a 4-1 triumph. That world which U.S. President Donald Trump seems to understand not at all. First, he intervened with FIFA, asking President Gianni Infantino to review the red card given to striker Folarin Balogun. Infantino relented, and Balogun was allowed to play.

Folarin Balogun was allowed to play after the intervention
Folarin Balogun was allowed to play after the intervention(Bild: AP/Ted S. Warren)

“Wow, that’s a lot of power”
And Trump caught everyone’s attention with bizarre remarks to reporters in the Oval Office: “I didn’t know what a red card was. When I found out, I said, ‘You’ve got to be kidding me.’ This guy just raises his hand and says, ‘Your best player won’t play in the next game.’ I said, ‘Wow, that’s a lot of power. That’s terrible!’”

“I really understand sports”
What makes Trump’s entire performance completely absurd is that he had previously claimed: “I’m someone who loves sports and was a good athlete. And I really understand sports.” Now he’s proving the exact opposite to the world!

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