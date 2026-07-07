Schwere Unfälle mit E-Scootern: Zeugen gesucht

Kurz vor der Kreuzung geriet ein entgegenkommender E-Scooter-Lenker laut ihren Angaben zu weit in die Mitte des Radweges und es kam zum Zusammenstoß. Die junge Frau, die gestürzt war, gab im Schock an, dass alles in Ordnung sei – woraufhin der E-Scooter-Fahrer weiterfuhr. Erst im Laufe des Tages ging die 21-Jährige dann doch wegen starker Schmerzen in das LKH Graz, wo eine Fraktur im Handgelenk diagnostiziert wurde.