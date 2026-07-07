Schwere Unfälle mit E-Scootern: Zeugen gesucht

Mit einer gebrochenen Hand und einer Schlüsselbeinfraktur endete für zwei Fahrradfahrer der Zusammenstoß mit zwei E-Scooter-Lenkern auf demselben Radweg in Graz. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen der Unfälle.
Der erste Unfall passierte bereits am vergangenen Donnerstag (2. Juli) gegen 14 Uhr. Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Murau fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg auf der Keplerstraße in Richtung Lendplatz. Bei der Kreuzung mit der Hans-Resel-Gasse/Mariengasse wollte sie die dortige Radfahrerüberfahrt geradeaus überqueren.
Kurz vor der Kreuzung geriet ein entgegenkommender E-Scooter-Lenker laut ihren Angaben zu weit in die Mitte des Radweges und es kam zum Zusammenstoß. Die junge Frau, die gestürzt war, gab im Schock an, dass alles in Ordnung sei – woraufhin der E-Scooter-Fahrer weiterfuhr. Erst im Laufe des Tages ging die 21-Jährige dann doch wegen starker Schmerzen in das LKH Graz, wo eine Fraktur im Handgelenk diagnostiziert wurde.
Selbe Zeit, selber Radweg
Am selben Radweg in der Keplerstraße kam es Montagnachmittag, ebenfalls gegen 14 Uhr, erneut zu einer Kollision zwischen einem Fahrrad und einem E-Scooter. Ein 35-Jähriger wollte einen E-Scooter-Lenker überholen. Beim Überholen fuhr der E-Scooter-Fahrer plötzlich nach links. Beide Lenker kamen zu Sturz. Nach einem kurzen Gespräch setzten aber beide ihre Fahrt fort.
Aufgrund aufkommender Schmerzen ging der Radfahrer später zum Arzt, wo ein Schlüsselbeinbruch festgestellt wurde. Die Polizei sucht nun in beiden Fällen nach den unbekannten männlichen E-Scooter-Lenkern und möglichen Zeugen der Unfälle.
Hinweise bitte an die Verkehrsinspektion Graz I unter 059/133/654110.
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