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„Skandale“ im Panhans

Brisante Schmankerl aus dem Grandhotel anno 1926

Niederösterreich
07.07.2026 16:00
Event-Organisatorin Nina Kapun, Semmering-Kultursommer-Geschäftsführerin Nina Sengstschmid, der ...
Event-Organisatorin Nina Kapun, Semmering-Kultursommer-Geschäftsführerin Nina Sengstschmid, der Ternitzer „Promicaterer“ Jürgen Steinbrecher, die Schauspielerin Chris Pichler und Semmering-Kultursommer-Intendant Florian Krumpöck bei der Premiere des Stücks „Frau Josephine, den Zimmerschlüssel, bitte“.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher )
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Schmankerl im Sinne von lustigen Klatschgeschichten und ausgezeichnetem Essen gibt es derzeit wieder im Panhans im Rahmen des Kultursommers Semmering zu sehen. Das Stück „Frau Josephine, den Zimmerschlüssel, bitte“ ist noch 13 Mal im legendären Grandhotel zu sehen. 

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Wenn Kultursommer-Semmering- Intendant Florian Krumpöck, Geschäftsführerin Nina Sengstschmid und der Ternitzer „Promicaterer“ Jürgen Steinbrecher und seine Partnerin Nina Kapun gemeinsam zum jährlichen Kultursommer am Semmering einladen, dann darf man sich immer auf besondere Leckerbissen freuen. Und das gleich im doppelten Sinn.

Frau Josephine plaudert aus dem Nähkästchen
Diesmal steht mit „Frau Josephine, den Zimmerschlüssel, bitte“, eine humorvolle Mischung aus Schauspiel, Chansons und kulinarischem Erlebnis im historischen Ambiente des Panhans am Programm. Im Mittelpunkt steht die legendäre Concierge – gespielt von der genialen Chris Pichler. Mit Charme, Witz und einem Augenzwinkern plaudert sie aus dem Nähkästchen und nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die glamourösen 1920er-Jahre. Sie erzählt brisante Geschichten über das Hotel genauso wie über seine berühmten Gäste, rauschende Feste und skurrile Begebenheiten – und das noch an 13 weiteren Abenden.

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Begleitet wird der Abend von einem mehrgängigen Gala-Dîner mit Weinbegleitung. Steinbrecher serviert dabei ein fünfgängiges Menü wie vor 100 Jahren mit Alt-Wiener-Gabelbissen, Donauschill, geschmortem Schulterscherzl sowie einer zuckersüßen Überraschungsnachspeise. 

So verschmelzen Theater, Musik und Kulinarik zu einem perfektem Gesamterlebnis in den altehrwürdigen Räumlichkeiten des ehemaligen Grandhotels Panhans.

https://www.kultursommer-semmering.at/

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