Brisante Schmankerl aus dem Grandhotel anno 1926

Frau Josephine plaudert aus dem Nähkästchen

Diesmal steht mit „Frau Josephine, den Zimmerschlüssel, bitte“, eine humorvolle Mischung aus Schauspiel, Chansons und kulinarischem Erlebnis im historischen Ambiente des Panhans am Programm. Im Mittelpunkt steht die legendäre Concierge – gespielt von der genialen Chris Pichler. Mit Charme, Witz und einem Augenzwinkern plaudert sie aus dem Nähkästchen und nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die glamourösen 1920er-Jahre. Sie erzählt brisante Geschichten über das Hotel genauso wie über seine berühmten Gäste, rauschende Feste und skurrile Begebenheiten – und das noch an 13 weiteren Abenden.