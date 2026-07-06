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Eine unfassbare Serie

„Es ist Wahnsinn!“ Haaland kann es nicht glauben

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 04:13
Erling Haaland hat in den vergangenen 14 Pflichtspielen für Norwegen getroffen.
Erling Haaland hat in den vergangenen 14 Pflichtspielen für Norwegen getroffen.(Bild: AP/Frank Franklin II)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Haaland-Wahnsinn auch bei der WM! Norwegens Superstürmer schießt Titelanwärter Brasilien mit einem Doppelpack aus dem Turnier und schließt im Kampf um den Titel des WM-Torschützenkönigs zu Kylian Mbappe und Lionel Messi auf. Zudem hält Erling Haaland derzeit eine Serie am Laufen, die er selbst kaum glauben kann. 

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14 Pflichtspiele in Folge ist Haaland nun als Torschütze für sein Heimatland erfolgreich. Eine unfassbare Serie, die selbst Messi, Ronaldo und Mbappe Staunen lässt. Bei der WM durfte er schon sieben Treffer erzielen und ist damit ein wesentlicher Faktor für das aktuelle Fußball-Märchen der „Wikinger“. Der 2:1-Sieg gegen Brasilien und damit verbunden der Aufstieg ins Viertelfinale ist der vorläufige Höhepunkt. 

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Haaland netzte in der 76. und 90. Minute, es waren seine Turniertreffer sechs und sieben. Damit liegt er gleichauf mit Kylian Mbappe und Lionel Messi. „Ich habe bereits einige Höhen erlebt in diesem Turnier, das ist ein neuer Gipfel“, meinte Haaland. „Ich bekomme die Chance und dann wird meistens ein Tor daraus. Es ist Wahnsinn“, zeigt er sich selbst ungläubig. 

„War ein echter Thriller“
Für Norwegen ist der Stürmer essenziell. Das weiß auch sein Trainer Stale Solbakken. „Es war ein echter Thriller, es hätte in beide Richtungen gehen können“, so der Coach, der dann betont: „Wir haben einen überragenden Stürmer, der zwei fantastische Tore gemacht hat.“

Stale Solbakken
Stale Solbakken(Bild: EPA/OLGA FEDOROVA)

Norwegen bleibt damit gegen Brasilien ungeschlagen: In fünf Duellen gab es bisher drei Siege – zwei davon bei einer WM – und zwei Remis.

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