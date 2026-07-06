„Es ist Wahnsinn!“ Haaland kann es nicht glauben

Haaland netzte in der 76. und 90. Minute, es waren seine Turniertreffer sechs und sieben. Damit liegt er gleichauf mit Kylian Mbappe und Lionel Messi. „Ich habe bereits einige Höhen erlebt in diesem Turnier, das ist ein neuer Gipfel“, meinte Haaland. „Ich bekomme die Chance und dann wird meistens ein Tor daraus. Es ist Wahnsinn“, zeigt er sich selbst ungläubig.