Pkw kollidiert mit Motorrad: Biker (31) verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 16 Uhr. Die 24-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der B171 in Imst in Richtung Osten. „Auf der Höhe von Straßenkilometer 134,55 ordnete sie sich auf die Linksabbiegespur ein, um in die Karl‑von‑Luterotti‑Straße abzubiegen“, heißt es von der Polizei.