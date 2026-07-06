Pkw kollidiert mit Motorrad: Biker (31) verletzt

Die Ausfahrt mit dem Motorrad wurde einem 31-Jährigen im Tiroler Bezirk Imst am Sonntag zum Verhängnis. Er kollidierte mit einer Pkw-Lenkerin (24), die ihn beim Abbiegen übersehen hatte. Der Biker ging selbstständig ins Krankenhaus.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 16 Uhr. Die 24-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der B171 in Imst in Richtung Osten. „Auf der Höhe von Straßenkilometer 134,55 ordnete sie sich auf die Linksabbiegespur ein, um in die Karl‑von‑Luterotti‑Straße abzubiegen“, heißt es von der Polizei.
Biker begab sich selbst ins Krankenhaus
Dabei übersah die Lenkerin den 31-Jährigen, der mit seinem Motorrad in Richtung Westen unterwegs war. „Es kam zu einer Kollision, bei der der Motorradfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog.“ Der Biker begab sich selbstständig zur Behandlung in das Krankenhaus Zams.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash beschädigt.
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