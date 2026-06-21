Schlägerei in Innsbruck forderte mehrere Verletzte

Wilde Szenen spielten sich am Samstagabend auf der Promenade westlich der Grenoblerbrücke in Innsbruck ab. Mehrere Männer lieferten sich dort eine heftige Schlägerei. Zwei Personen wurden verletzt. Ermittlungen laufen.
Mehrere unbeteiligte Personen nahmen am Samstag gegen 19.30 Uhr eine wilde Schlägerei auf der Promenade westlich der Grenobler Brücke in Innsbruck wahr. Mehrere Männer im Alter zwischen 25 und 36 Jahren ließen dort die Fäuste fliegen.
Als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten sie einen Einheimischen, drei Somalier und eine weitere Person mit derzeit ungeklärter Staatsangehörigkeit als Verdächtige ausforschen.
Zwei Beteiligte wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Hintergründe der Schlägerei sind noch nicht klar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
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