Residential Building Destroyed
Ten Injured in Gas Explosion in Vienna
Shortly after midnight, a violent gas explosion jolted residents of a neighborhood in Vienna’s Floridsdorf district from their sleep. A single-family home was completely destroyed, and a neighboring house was also damaged. Emergency responders reported nine people injured; one person was seriously injured and taken to the intensive care unit.
A large contingent of emergency responders was immediately on the scene. Search dogs were also deployed. It is apparently thanks to them that a 94-year-old man was quickly located under the rubble. After being rescued, the seriously injured man was taken to the intensive care unit. According to reports, doctors are fighting to save his life. Of the eight other injured people, three had to be taken to the hospital after receiving initial treatment—including a 25-year-old pregnant woman.
Explosion and shock wave felt far and wide
Footage from the site of the explosion shows extensive destruction. On social media, numerous users—including those living farther away—reported feeling a loud bang and a shock wave. Photos of rising smoke and flames were also posted.
Early Sunday morning, an eerie silence reigned in and around the neighborhood. The area remains cordoned off by police. The cause of the explosion is still under investigation.
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