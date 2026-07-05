Ten Injured in Gas Explosion in Vienna

A large contingent of emergency responders was immediately on the scene. Search dogs were also deployed. It is apparently thanks to them that a 94-year-old man was quickly located under the rubble. After being rescued, the seriously injured man was taken to the intensive care unit. According to reports, doctors are fighting to save his life. Of the eight other injured people, three had to be taken to the hospital after receiving initial treatment—including a 25-year-old pregnant woman.