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Residential Building Destroyed

Ten Injured in Gas Explosion in Vienna

Nachrichten
05.07.2026 07:56
A 94-year-old man was rescued from the rubble with serious injuries.
A 94-year-old man was rescued from the rubble with serious injuries.(Bild: Berufsrettung Wien)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Porträt von Stefan Steinkogler
Porträt von Gabor Agardi
Von Martina Münzer-Greier , Stefan Steinkogler und Gabor Agardi

Shortly after midnight, a violent gas explosion jolted residents of a neighborhood in Vienna’s Floridsdorf district from their sleep. A single-family home was completely destroyed, and a neighboring house was also damaged. Emergency responders reported nine people injured; one person was seriously injured and taken to the intensive care unit.

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A large contingent of emergency responders was immediately on the scene. Search dogs were also deployed. It is apparently thanks to them that a 94-year-old man was quickly located under the rubble. After being rescued, the seriously injured man was taken to the intensive care unit. According to reports, doctors are fighting to save his life. Of the eight other injured people, three had to be taken to the hospital after receiving initial treatment—including a 25-year-old pregnant woman.

It is a miracle that the 94-year-old man was rescued alive.
It is a miracle that the 94-year-old man was rescued alive.(Bild: Berufsrettung Wien)
The apartment building was completely destroyed.
The apartment building was completely destroyed.(Bild: Berufsrettung Wien)
Dozens of emergency responders—including an evacuation bus—were on the scene.
Dozens of emergency responders—including an evacuation bus—were on the scene.(Bild: Berufsrettung Wien)

Explosion and shock wave felt far and wide
Footage from the site of the explosion shows extensive destruction. On social media, numerous users—including those living farther away—reported feeling a loud bang and a shock wave. Photos of rising smoke and flames were also posted.

Early Sunday morning, an eerie silence reigned in and around the neighborhood. The area remains cordoned off by police. The cause of the explosion is still under investigation.

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