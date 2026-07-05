Nach Auffahrunfall liegt Lenkerin (47) im Spital

Zu dem Unfall kam es gegen 15.30 Uhr. Der 77-Jährige war mit dem Auto auf der B186 von Sölden kommend talauswärts unterwegs. Hinter ihm fuhren eine Einheimische (47) und ein Slowake (35) ebenfalls mit ihren Pkw. „Auf der Höhe von Straßenkilometer 19,8 musste der 77-Jährige sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten“, heißt es von der Polizei.