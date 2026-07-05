Nach Auffahrunfall liegt Lenkerin (47) im Spital

Folgenschwerer Crash in Längenfeld im Tiroler Ötztal am Samstag: Nachdem ein Deutscher (77) seinen Pkw verkehrsbedingt anhalten musste, kam es zu einem Auffahrunfall. Die Bilanz: drei beschädigte Fahrzeuge und eine verletzte Lenkerin.
Zu dem Unfall kam es gegen 15.30 Uhr. Der 77-Jährige war mit dem Auto auf der B186 von Sölden kommend talauswärts unterwegs. Hinter ihm fuhren eine Einheimische (47) und ein Slowake (35) ebenfalls mit ihren Pkw. „Auf der Höhe von Straßenkilometer 19,8 musste der 77-Jährige sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten“, heißt es von der Polizei.
Ins Krankenhaus gebracht
In weiterer Folge kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem der 35-Jährige gegen das Auto der 47-Jährigen prallte, welches wiederum auf den Pkw des 77-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Crash erlitt die 47-Jährige „Verletzungen unbestimmten Grades“. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zams gebracht.
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