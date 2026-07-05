Anpassung im Sommerfahrplan der Busse beachten

In den Sommermonaten müssen die Buslinien an regionale Baustellen angepasst werden – sprich: Einzelne Streckenabschnitte werden sich bedarfsweise ändern. Es empfiehlt sich, auf Nummer sicher zu gehen und nachzusehen, ob es auch den persönlichen „Fahrplan“ betrifft.
Änderungen von Haltestellen und Strecken beachten! Mit dem Beginn der Sommerferien hat die NÖVOG die Fahrpläne einiger Buslinien auf aktuelle und kommende Baustellen angepasst. „Mit den optimal abgestimmten Baustellenfahrplänen werden Mobilitätseinschränkungen für Fahrgäste so gering wie möglich gehalten“, so Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Ein Beispiel ist das Weinviertel: Hier werden bei der Linie 521 (Deutsch Wagram – Strasshof – Gänserndorf) die Kurse 2121 und 128 über die Haltestelle Gänserndorf Süd geführt. Im Gegenzug wird bei den Kursen 129 und 136 die Haltestelle GF Süd Hochwaldstraße aus dem Fahrplan entfernt.
In allen Landesvierteln gibt es mehr oder weniger Änderungen
Im Industrieviertel wird von 6. Juli bis 7. August der Abschnitt Sommerein – Kaisersteinbruch aufgrund einer Sperre über Wilfleinsdorf und Trautmannsdorf geführt. Das sommerliche Umstellungspaket muss kein Nachteil sein, wie die viel frequentierte Linie 170 über Zwettl und Gmünd fährt, an Wochenenden im Stundentakt gefahren.
Es empfiehlt sich, nachzusehen: https://routing.leopoldi.info/
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