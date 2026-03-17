Neues Öffi-Modell will in NÖ nun groß „auffahren“

Leopoldi-Verkehrssystem startet 2027 im westlichen Weinviertel

Durch das Netz an Bussen und Sammeltaxis werden allein in dieser ersten großen Ausbaustufe im westlichen Weinviertel auf 65 Linien jährlich 5,2 Millionen zurückgelegten Kilometern die Orte flexibel erreichbarer gemacht.

Das Pilotprojekt „Westliches Weinviertel“ wird für acht Jahre vergeben, eine einmalige Verlängerungsoption auf zehn Jahre ist möglich. Bis zum Betriebsstart wird der aktuelle Linienverkehr durch das derzeit beauftragte Verkehrsunternehmen unverändert fortgesetzt.