Wo künftig am Sonntag der Bus im Stundentakt fährt

60 Fahrgäste und mehr pro Bus

Das führte aber auch zu Engpässen an Sonntagabenden, an denen laut Öffi-Betreiber Növog voll besetzte Busse mit mehr als 60 Fahrgästen keine Seltenheit waren. Deshalb wird der Hauptabschnitt Krems-Zwettl ab 6. Juli im Stundentakt geführt, was einer Verdopplung des Angebots entspricht und den Sonntagabend entlasten soll. „Das Konzept dieser Linie ist aufgegangen“, freuen sich die Növog-Chefs Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.