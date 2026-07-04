Alex Kristan spielte zum letzten Mal sein Programm

Mit Standing Ovations, bester Stimmung und begeisterten Besucherinnen und Besuchern ging am Freitagabend im Schloss Kaps eine außergewöhnliche Kabarett-Tour zu Ende. Alex Kristan spielte zum allerletzten Mal sein Programm „50 Shades of Schmäh“, das er 2022 geschrieben hatte. Das bedeutet im Umkehrschluss: Für die Zuschauer war es die letzte Gelegenheit, das gefeierte Programm live zu erleben. Und die „Krone“ präsentierte diesen herausragenden Abend.