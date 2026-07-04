Alex Kristan spielte zum letzten Mal sein Programm

Am Freitagabend gab Österreichs Kabarett-Star Alex Kristan sein Programm 50 Shades of Schmäh zum Besten – und zwar in einer ganz besonderen Location. Am Ende gab es minutenlangen Applaus vom Publikum.
Mit Standing Ovations, bester Stimmung und begeisterten Besucherinnen und Besuchern ging am Freitagabend im Schloss Kaps eine außergewöhnliche Kabarett-Tour zu Ende. Alex Kristan spielte zum allerletzten Mal sein Programm „50 Shades of Schmäh“, das er 2022 geschrieben hatte. Das bedeutet im Umkehrschluss: Für die Zuschauer war es die letzte Gelegenheit, das gefeierte Programm live zu erleben. Und die „Krone“ präsentierte diesen herausragenden Abend.
Mit seinem unverwechselbaren Humor, seinen legendären Parodien und pointierten Beobachtungen rund um das Leben ab 50 Jahren sorgte der heimische Kabarettist noch einmal für einen Abend voller Lacher und spontaner Begeisterungsstürme.
Eine unglaubliche Kulisse
Das historische Schloss Kaps mit seinem traumhaften Garten erwies sich dabei als würdige und stimmungsvolle Kulisse. Die besondere Atmosphäre verlieh der Dernière einen festlichen Rahmen und machte den Abend für Publikum und Künstler gleichermaßen zu einem unvergesslichen Erlebnis.
„Das ist schon etwas ganz Besonderes hier“, schwärmte Kristan selbst. Und Veranstalter Thomas Rass betonte: „Es erfüllt uns mit großer Freude, dass wir gemeinsam mit einem ausverkauften Haus den krönenden Abschluss dieser außergewöhnlichen Tour im Schloss Kaps feiern durften. Ein Tourfinale in einer so einzigartigen Location ist auch für Kitzbühel speziell.“
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