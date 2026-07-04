Wohnhaus in Vollbrand: Bewohner im Spital

Sieben Feuerwehren mit 90 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen waren Samstagmorgen bei einem Wohnhausbrand in St. Stefan ob Stainz (Steiermark) im Großeinsatz. Ein Bewohner musste verletzt ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.
Kurz nach drei Uhr früh wurde die FF St. Stefan vier Nachbar-Wehren zu einem Wohnhausbrand gerufen. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Wohnhaus bereits im Obergeschoß in Vollbrand. Nach der genauen Lageerkundung durch Einsatzleiter HBI Gerhard Bretterklieber mussten noch zusätzlich noch zwei Feuerwehren nachalarmiert werden.
Halben Kilometer lange Zubringleitung
Um die Wasserversorgung sicherstellen zu können, wurde eine 500 Meter lange Zubringleitung entlang der Zufahrtsstraße von einem Hydranten aufgebaut. Ein Hausbewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar, sie werden nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Polizei ermittelt.
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