Wohnhaus in Vollbrand: Bewohner im Spital

Kurz nach drei Uhr früh wurde die FF St. Stefan vier Nachbar-Wehren zu einem Wohnhausbrand gerufen. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Wohnhaus bereits im Obergeschoß in Vollbrand. Nach der genauen Lageerkundung durch Einsatzleiter HBI Gerhard Bretterklieber mussten noch zusätzlich noch zwei Feuerwehren nachalarmiert werden.