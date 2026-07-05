Gewinnen Sie Festivalpässe für das Rollin Dudes

Kultige Karossen und feinster Rock stehen auch heuer von 24. bis 26. Juli beim Rollin Dudes Festival am Grottenhof in Leibnitz auf dem Programm. Mit der „Krone“ können Sie 25x2 Festivalpässe gewinnen.
Von 24. bis 26. Juli verwandelt sich das Besucherzentrum Grottenhof wieder in einen Treffpunkt für Liebhaber von US-Oldtimern und Rock’n’Roll. Das Rollin Dudes Festival zählt zu den größten Veranstaltungen dieser Art in Österreich und begeistert mit einem Mix aus beeindruckenden Fahrzeugen, Live-Musik, Szene-Flair, einem Händlerbereich sowie abwechslungsreichem Rahmenprogramm.
Mit 2026 übernimmt MGP Events in Abstimmung mit den bisherigen Veranstaltern die Organisation des Festivals und setzt dabei auf die Weiterentwicklung des bewährten Konzepts. Besucher dürfen sich auf zahlreiche Highlights und neue Programmpunkte freuen.
Internationales Flair trifft auf regionale Gastfreundschaft. Musikalisch sorgen etwa The Silverettes, Boppin‘ B sowie The Ridin‘ DUDES für echtes Festivalfeeling und beste Unterhaltung. Eine wesentliche Neuerung ist der erstmals stattfindende offene Festival-Sonntag mit freiem Eintritt.
Und mit der „Krone“ haben Sie eine tolle Gewinnchance: Wir verlosen 25x2 Festivalpässe für 24. und 25. Juli á € 30,00.
Jetzt mitmachen!
Füllen Sie hier Ihre Daten aus – mit etwas Glück sind Sie live beim Festival dabei. Einsendeschluss ist der 12. Juli 2026:
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden wollen, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
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